A Rimini, 75 adolescenti hanno partecipato a un progetto che utilizza il mare e la vela come strumenti di crescita personale. Durante l’attività in barca, i ragazzi hanno affrontato diverse esperienze legate alla navigazione e alla vita a bordo. L’iniziativa mira a favorire il lavoro di squadra e a promuovere l’autonomia tra i partecipanti. I giovani sono partiti in barca a vela per un percorso che combina il contatto diretto con l’ambiente marino e momenti di formazione pratica.

Un progetto educativo che usa il mare, la vela e la vita in barca come strumenti per aiutare gli adolescenti a crescere, fare gruppo e acquisire nuove esperienze. È l’obiettivo di Comunità del mare, l’iniziativa a cura del Comune che coinvolge 75 ragazze e ragazzi. Nei giorni scorsi il progetto è entrato nel vivo con la prima uscita in mare insieme a un gruppo di adolescenti riminesi. Dopo mesi di preparazione tra incontri, formazione e attività svolte in porto, le imbarcazioni sono finalmente salpate dando il via a un percorso che accompagnerà l’estate dei giovani coinvolti. L’idea alla base del progetto è semplice: trasformare il mare in un vero e proprio spazio educativo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In barca a vela per imparare a crescere. A Rimini 75 adolescenti prendono il largo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Paura in barca a vela: uomo colto da malore al largo di Civitavecchia

LIVE Gran Bretagna-Italia 48-75, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: gli azzurri prendono il largo nel quarto conclusivoFinisce qui: l’Italia batte agevolmente la Gran Bretagna per 57-93 e trova la seconda vittoria del girone D nelle Qualificazioni ai Mondiali 2027!...

Rimini Blue Lab: il mare diventa spazio di inclusione, formazione e crescita #Rimini #Attualita x.com

In barca a vela per imparare a crescere. A Rimini 75 adolescenti prendono il largoUn progetto educativo che usa il mare, la vela e la vita in barca come strumenti per aiutare gli adolescenti a crescere, fare gruppo e acquisire nuove esperienze. È l’obiettivo di Comunità del mare, l ... ilrestodelcarlino.it

Barca a vela in avaria al largo di Rimini, equipaggio soccorso dalla Capitaneria di portoRimini, 5 settembre 2023 - Grande paura per l'equipaggio di una barca a vela, rimasta bloccata nel cuore della notte al largo di Viserbella. In soccorso dei passeggeri - tre italiani di ritorno dalla ... ilrestodelcarlino.it