LIVE Gran Bretagna-Italia 48-75 Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA | gli azzurri prendono il largo nel quarto conclusivo

Da oasport.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli azzurri di basket stanno affrontando la partita di qualificazione ai Mondiali 2027 contro la Gran Bretagna, con il punteggio attuale di 48-75 in favore dell’Italia. Nel quarto quarto, Nicola Akele ha realizzato una tripla che ha portato il vantaggio massimo a +36. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.

Finisce qui: l’Italia batte agevolmente la Gran Bretagna per 57-93 e trova la seconda vittoria del girone D nelle Qualificazioni ai Mondiali 2027! 53-86 Giro perfetto in lunetta di Nico Mannion che sale addirittura a quota 19 punti. 53-81 Luigi Suigo da due, con gli azzurri che forti dell’enorme vantaggio possono provare anche qualche ‘esperimento’ tattico. 51-79 Rubata e tiro di Nico Mannion per il +28! Time-out Steutel quando siamo entrati nei 5' conclusivi. 51-75 Williams con la tripla dall’angolo per rendere meno pesante il passivo. 48-75 Yeboah interrompe il lungo digiuno offensivo della Gran Bretagna. 46-75 22 di Nico Mannion a cronometro fermo per allungare il break a 13-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

46-70 Diouf col fade-away! Parziale aperto di 8-0 dell'Italia a cavallo dei due quarti, time-out Steutel.

Leggi anche: LIVE Gran Bretagna-Italia 14-32, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: primo quarto quasi perfetto degli azzurri, +18 dopo 10?

51-79 Rubata e tiro di Nico Mannion per il +28! Time-out Steutel quando siamo entrati nei 5' conclusivi. 51-77

GRAN BRETAGNA VS ITALIA: DIRETTA 4Q Live - Partono a rilento i due attacchi nel quarto periodo, tanti errori per entrambe le squadre. Ci pensa Della Valle con la tripla del 46-68

