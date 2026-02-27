LIVE Gran Bretagna-Italia 48-75 Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA | gli azzurri prendono il largo nel quarto conclusivo
Gli azzurri di basket stanno affrontando la partita di qualificazione ai Mondiali 2027 contro la Gran Bretagna, con il punteggio attuale di 48-75 in favore dell’Italia. Nel quarto quarto, Nicola Akele ha realizzato una tripla che ha portato il vantaggio massimo a +36. La partita è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in diretta.
Finisce qui: l’Italia batte agevolmente la Gran Bretagna per 57-93 e trova la seconda vittoria del girone D nelle Qualificazioni ai Mondiali 2027! 53-86 Giro perfetto in lunetta di Nico Mannion che sale addirittura a quota 19 punti. 53-81 Luigi Suigo da due, con gli azzurri che forti dell’enorme vantaggio possono provare anche qualche ‘esperimento’ tattico. 51-79 Rubata e tiro di Nico Mannion per il +28! Time-out Steutel quando siamo entrati nei 5' conclusivi. 51-75 Williams con la tripla dall’angolo per rendere meno pesante il passivo. 48-75 Yeboah interrompe il lungo digiuno offensivo della Gran Bretagna. 46-75 22 di Nico Mannion a cronometro fermo per allungare il break a 13-0. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Gran Bretagna-Italia 46-65, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: timida reazione britannica nel terzo quarto, gli azzurri non si scompongono46-70 Diouf col fade-away! Parziale aperto di 8-0 dell’Italia a cavallo dei due quarti, time-out Steutel.
