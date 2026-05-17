Circa cinquemila persone hanno partecipato oggi a un corteo in supporto a un parlamentare. Dopo la partenza da piazza XXIV Maggio, il corteo si è mosso in direzione di piazza Vetra. L’unico episodio di tensione si è verificato circa mezz’ora dopo la partenza, nei pressi di un palazzo vicino a piazza Vetra. Durante il corteo, si sono verificati alcuni saluti romani, mentre il resto della manifestazione si è svolta senza altri incidenti o situazioni di particolare disagio.

L’unico momento di tensione di un pomeriggio tutto sommato tranquillo è andato in scena mezz’ora dopo la partenza da piazza XXIV Maggio, dalle parti di piazza Vetra. Al passaggio dei cinquemila manifestanti pro Palestina, un giovane residente affacciato alla finestra si è rivolto alla piazza e ha alzato il braccio per fare il saluto romano, mimando poi il gesto del mitra sulla folla in strada. Il gesto provocatorio ha inevitabilmente generato la reazione di una parte consistente del corteo: "Scendi, fascista di m.", hanno iniziato a urlare molti presenti. Poi il serpentone ha ripreso a marciare; e nel frattempo gli agenti della Digos sono... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In 5mila al corteo pro Pal. Saluto romano dal palazzo

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