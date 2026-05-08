A Venezia, nel corso di un corteo a favore della Palestina, si sono verificati scontri tra le forze dell'ordine e alcuni partecipanti. La manifestazione, organizzata contro il padiglione di Israele alla Biennale Arte, ha portato a momenti di tensione nel pomeriggio di oggi. La polizia ha cercato di gestire le proteste, che si sono svolte lungo il percorso della manifestazione.

Momenti di tensione a Venezia, dove nel pomeriggio si sono registrati scontri tra la polizia e i manifestanti nel corso del corteo pro Palestina organizzato contro il padiglione di Israele alla manifestazione. I pro Pal hanno provato ad avanzare in corteo verso l’ingresso della Biennale, ma sono stati bloccati dagli agenti in tenuta antisommossa. I manifestanti fuori dalla BIennale in protesta per la presenza di Israele alla manifestazione culturale. (Foto: LaPresse) Nel primo pomeriggio, il vicepremier Matteo Salvini aveva detto che avrebbe visitato i padiglioni di Russia e Israele “perché l’arte non ha colori, non ha confini, non ha censura e non ha limiti e avvicina popoli e culture”.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Biennale Arte, scontri tra polizia e manifestanti al corteo pro Pal

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