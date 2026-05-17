’Impronte d’acqua’ il paesaggio diventa un atelier a cielo aperto

Da lanazione.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il paesaggio spezzino si trasforma in un vero e proprio atelier a cielo aperto, offrendo l’opportunità di osservare da vicino le tecniche della pittura en plein air. Durante gli eventi, artisti si dedicano a catturare la luce e i dettagli del territorio, lavorando all’aperto con materiali tradizionali. La manifestazione invita il pubblico a scoprire il processo creativo in situ, tra paesaggi marini, colline e architetture tipiche della zona. Un’occasione per entrare in contatto diretto con il mondo dell’arte e della natura.

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Il paesaggio spezzino come un atelier a cielo aperto, per esplorare le tecniche della pittura en plein air. La stimolante proposta didattica e artistica si sviluppa attraverso il laboratorio itinerante ‘Impronte d’Acqua, colori di giugno’, un ciclo di appuntamenti curato da Stefania Martinico che invita a riscoprire il territorio urbano e naturale non attraverso lo schermo di uno smartphone, ma tramite la mediazione del cavalletto e del pennello. Il progetto si articola in quattro incontri pomeridiani, programmati per ogni martedì di giugno (9, 16, 23 e 30 del mese), nella fascia oraria che va dalle 18 alle 20, proprio per intercettare la complessa gamma cromatica del tramonto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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