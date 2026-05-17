’Impronte d’acqua’ il paesaggio diventa un atelier a cielo aperto

Il paesaggio spezzino si trasforma in un vero e proprio atelier a cielo aperto, offrendo l’opportunità di osservare da vicino le tecniche della pittura en plein air. Durante gli eventi, artisti si dedicano a catturare la luce e i dettagli del territorio, lavorando all’aperto con materiali tradizionali. La manifestazione invita il pubblico a scoprire il processo creativo in situ, tra paesaggi marini, colline e architetture tipiche della zona. Un’occasione per entrare in contatto diretto con il mondo dell’arte e della natura.

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Il paesaggio spezzino come un atelier a cielo aperto, per esplorare le tecniche della pittura en plein air. La stimolante proposta didattica e artistica si sviluppa attraverso il laboratorio itinerante ‘Impronte d’Acqua, colori di giugno’, un ciclo di appuntamenti curato da Stefania Martinico che invita a riscoprire il territorio urbano e naturale non attraverso lo schermo di uno smartphone, ma tramite la mediazione del cavalletto e del pennello. Il progetto si articola in quattro incontri pomeridiani, programmati per ogni martedì di giugno (9, 16, 23 e 30 del mese), nella fascia oraria che va dalle 18 alle 20, proprio per intercettare la complessa gamma cromatica del tramonto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Impronte d’acqua’, il paesaggio diventa un atelier a cielo aperto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video We Are The 7th Civilization! What Wiped Out The Six Civilizations Before Ours History For Sleep Sullo stesso argomento Hervé Tullet a Cattolica, piazza trasformata in un atelier a cielo apertoDa a “Zonzo su uno scarabocchio” a passeggiare tra opere d’arte in “Un atelier grande come una piazza”. Il cimitero di Ravenna diventa un teatro a cielo apertoCosa resta dopo la morte? Questa e altre domande animano ’Nephesh | Proteggere l’ombra’, la performance ideata e scritta da Alessandro Renda/Teatro... Ad Arezzo il Forum Acqua di @LegambienteTosc porta al centro il tema dell’impronta idrica: consumi, riuso e qualità della risorsa. In Toscana l’acqua c’è, ma clima e pressioni produttive chiedono un cambio di passo urgente nella gestione. tinyurl.com/4r6wf5 x.com ’Impronte d’acqua’, il paesaggio diventa un atelier a cielo apertoIl paesaggio spezzino come un atelier a cielo aperto, per esplorare le tecniche della pittura en plein air. La stimolante proposta didattica e artistica si sviluppa attraverso il laboratorio itinerant ... lanazione.it Creata una base per il mio Defiler, usando corteccia d'albero reddit Napoli, il Rotary Club abbraccia il progetto Impronte sull'acqua: cena di beneficenza al Casale dei baroniCon il contributo del Rotary si potrà finanziare il progetto Impronte sull’acqua in collaborazione con l’azienda ospedaliera dei Colli che metterà a disposizione la rinnovata piscina per dar vita ... ilmattino.it