Cosa resta dopo la morte? Questa e altre domande animano ’Nephesh Proteggere l’ombra’, la performance ideata e scritta da Alessandro RendaTeatro delle Albe con lo scrittore Tahar Lamri, che attraversa uno spazio inusuale: il cimitero di Ravenna. Appuntamento da oggi a domenica e dal 22 al 26 aprile alle 18. Lo spettacolo propone una riflessione sulla precarietà della vita accompagnando un gruppo di 20 spettatori in un percorso in cuffia fra tombe e viali silenziosi. La performance è un evento speciale de La Stagione dei Teatri realizzato grazie alla collaborazione tra Ravenna Teatro e Trail Romagna, realtà che unisce natura, cammino e spiritualità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il cimitero di Ravenna diventa un teatro a cielo aperto

Castel San Pietro: la piazza diventa giradischi a cielo apertoDomenica 26 aprile il centro di Castel San Pietro Terme si trasformerà in un enorme giradischi a cielo aperto con l'evento Racconta Vinile Agorà.

Montescudaio diventa un museo digitale a cielo aperto con 'Borgo Racconta'Il patrimonio artistico e storico di Montescudaio diventa a portata di smartphone.