Hervé Tullet a Cattolica piazza trasformata in un atelier a cielo aperto

A Cattolica, in piazza, si è trasformata in un atelier a cielo aperto grazie all’intervento di Hervé Tullet. L’artista ha portato le sue creazioni in uno spazio pubblico, creando un ambiente che invita a esplorare e interagire con le opere. La manifestazione comprende diverse installazioni, tra cui un percorso intitolato “Un atelier grande come una piazza”, che permette ai visitatori di passeggiare tra i disegni e le installazioni di Tullet.

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Da a “Zonzo su uno scarabocchio” a passeggiare tra opere d’arte in “Un atelier grande come una piazza”. Sono i due appuntamenti a firma del celebre performer, autore di libri per bambini e artista poliedrico Hervé Tullet, protagonista della giornata conclusiva della rassegna “Infanzia, presente!”.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Bologna si tinge di creatività: Hervé Tullet sfida il gioco e l’arteL’artista Hervé Tullet porterà la sua visione dell’arte interattiva a Bologna dal 13 al 16 aprile in occasione della Children’s Book Fair, proponendo... Strada comunale trasformata in una discarica a cielo aperto: "Chi la percorre deve tornare indietro"SAN PIETRO VERNOTICO – Una distesa di macerie edili, vecchi mobili, vernici e sacchi di rifiuti speciali che inghiottono la carreggiata.