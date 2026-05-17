Imprese romagnole al bivio generazionale | a Forlì-Cesena quasi il 40% degli imprenditori ha più di 60 anni

A Forlì-Cesena, quasi il 40% degli imprenditori ha più di 60 anni, evidenziando una significativa presenza di imprese guidate da persone di età avanzata. L’Emilia-Romagna si distingue come una delle regioni più solide e strutturate dal punto di vista industriale nel panorama nazionale, caratterizzata da un settore manifatturiero forte e distretti produttivi riconosciuti a livello internazionale. Il tessuto economico locale è composto principalmente da piccole e medie imprese che costituiscono la base dell’attività economica della regione.

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