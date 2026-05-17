Imprese romagnole al bivio generazionale | a Forlì-Cesena quasi il 40% degli imprenditori ha più di 60 anni
A Forlì-Cesena, quasi il 40% degli imprenditori ha più di 60 anni, evidenziando una significativa presenza di imprese guidate da persone di età avanzata. L’Emilia-Romagna si distingue come una delle regioni più solide e strutturate dal punto di vista industriale nel panorama nazionale, caratterizzata da un settore manifatturiero forte e distretti produttivi riconosciuti a livello internazionale. Il tessuto economico locale è composto principalmente da piccole e medie imprese che costituiscono la base dell’attività economica della regione.
L’Emilia-Romagna rappresenta uno dei motori industriali più solidi e strutturati del Paese: una regione con una forte vocazione manifatturiera, distretti produttivi riconosciuti a livello internazionale e un tessuto di piccole e medie imprese che costituisce l’ossatura dell’economia locale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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