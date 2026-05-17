Imprese lombarde in difficoltà | nei primi tre mesi del 2026 sei liquidazioni al giorno Soffre chi dipende dal credito

Nei primi tre mesi del 2026, in Lombardia si sono registrate 572 liquidazioni giudiziali, con una crescita del 19% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In media, si sono verificati circa sei casi di liquidazione al giorno. Questi dati evidenziano un aumento delle imprese che si trovano in difficoltà finanziaria e che arrivano alla conclusione delle procedure giudiziali. La situazione coinvolge soprattutto le aziende che dipendono fortemente dal credito e che affrontano problemi di liquidità.

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Milano – I primi tre mesi dell’anno si sono chiusi con 572 liquidazioni giudiziali in Lombardia. Un incremento del 19% rispetto allo stesso periodo del 2025. La procedura che, in base al nuovo Codice entrato in vigore nel luglio 2022, sostituisce il fallimento ha interessato in media oltre sei imprese al giorno. La situazione nelle province lombarde. Commercio e servizi si sono rivelati i due settori più fragili. Il report di Cribis, società del Gruppo Crif specializzata nelle informazioni commerciali su aziende italiane ed estere, aggiornato al 30 marzo fotografa un ciclo economico in sofferenza. Il primo bilancio trimestrale del 2025 contava 480 liquidazioni in tutta la regione, 92 in meno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Imprese lombarde in difficoltà: nei primi tre mesi del 2026 sei liquidazioni al giorno. “Soffre chi dipende dal credito” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Milano - Dispersione scolastica, al via Sezione Rondine Sullo stesso argomento Più imprese nei primi mesi del 2026, record Mezzogiorno: traino CampaniaTra il 2019 e il 2025 il Pil del Mezzogiorno è cresciuto dell’8,6%, contro una media Italia del 6,5%. Leggi anche: Aeroporto di Parma, 1.368 passeggeri nei primi tre mesi del 2026 #BorsinoLavoro | Nel periodo maggio - luglio 2026 le #imprese programmano oltre 1,7 milioni di #assunzioni. La difficoltà di reperimento del personale riguarda il 42,9% dei profili ricercati, in calo rispetto un anno fa (46,6%). Le maggiori opportunità di impie x.com Lombardia, crescono del 55% in un anno le domande delle imprese in crisi (nel resto d’Italia +69%)Lombardia, crescono del 55% in un anno le domande delle imprese in crisi (nel resto d’Italia +69%). Quasi un’istanza su quattro è lombarda (23%). Cresce del 74% il numero delle imprese risanate in Lom ... giornaledellepmi.it Imprese, esperti per curare le crisi? Ora li chiede l’83% in piùMilano – In sei mesi le imprese lombarde hanno presentato 201 richieste di aiuto per evitare il dissesto economico. L’83% in più rispetto alle istanze depositate nella prima metà del 2024. Secondo la ... ilgiorno.it