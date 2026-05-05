Aeroporto di Parma 1.368 passeggeri nei primi tre mesi del 2026
Nei primi tre mesi del 2026, l’aeroporto Giuseppe Verdi di Parma ha registrato un totale di 1.368 passeggeri, secondo i dati pubblicati da Assoaeroporti. La cifra rappresenta il numero di persone che ha utilizzato lo scalo nel periodo considerato, come riportato da Parma Dossier. La rilevazione si riferisce esclusivamente ai primi tre mesi dell’anno in corso.
L'aeroporto Giuseppe Verdi di Parma ha movimentato 1.368 passeggeri nei primi tre mesi del 2026. Lo si ricava dai dati pubblicati da Assoaeroporti, l'Associazione Italiana Gestori Aeroporti, citati in un articolo di Parma Dossier. Nei mesi di gennaio, febbraio e marzo di quest'anno, secondo i.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Notizie correlate
È boom di passeggeri nell'aeroporto d'Abruzzo nei primi due mesi del 2026, +78,60%Continua la crescita dell’Aeroporto d’Abruzzo grazie alla stagione invernale più grande di sempre con 15 destinazioni nazionali e internazionali...
Aeroporto d’Abruzzo da record: passeggeri in crescita del 66% nei primi quattro mesi del 2026Numeri in forte crescita per l’Aeroporto d'Abruzzo, che nei primi quattro mesi del 2026 registra un aumento dei passeggeri del 65,8 per cento...
Aggiornamenti e dibattiti
Argomenti più discussi: Aeroporto di Parma, non solo rotte per Londra e Palermo per tutto l'anno: più voli verso il Sud come prossimo obiettivo; Aeroporto Giuseppe Verdi, dalla crisi a nuovi voli verso l’estero; All’aeroporto di Roma Fiumicino una grande installazione fotografica per la pace; EMILIA ROMAGNA, ANAS: PER LAVORI CHIUSURE NOTTURNE ALTERNATE DEGLI SVINCOLI DEL SISTEMA TANGENZIALE DI PARMA.
Emergenza organico al Posto di Polizia dell’Aeroporto Verdi: SAP Parma lancia l’allarme. #SAP #SindacatoAutonomoPolizia #Polizia #aeroportoVerdiParma #PoliziaFrontiera - facebook.com facebook
Emergenza organico al Posto di Polizia dell’Aeroporto Verdi: SAP Parma lancia l’allarme x.com