Un gol può rappresentare molto di più di una semplice rete in campo. In vista della partita di ritorno, il giocatore ha manifestato l’obiettivo di segnare per ottenere il passaggio al mondiale, puntando a un risultato che potrebbe cambiare il suo destino e quello della squadra. La sfida si inserisce in un contesto di qualificazioni decisive, dove ogni azione può fare la differenza. La partita si preannuncia come un momento cruciale in cui tutto potrebbe dipendere da un singolo episodio.

Un gol per sognare un’impresa: e più che l’improbabile rimonta in extremis per la Conference Cup, in questo caso si parla di un obiettivo individuale, che porta al mondiale. Il soggetto in questione porta il nome e il cognome di Santiago Castro: più di un anno fa, a fine marzo 2025, si era conquistato la prima convocazione in nazionale, ma il primo allenamento comportò una microfrattura al piede che ne compromise il finale di stagione. Finale chiuso, comunque, alla prima stagione intera in Italia, con 10 gol (8 in campionato e 2 in Coppa Italia) e 8 assist (5 in campionato e 3 in Coppa Italia). Grande stagione. I numeri li ha migliorati, è a quota 11 gol e 4 assist: 7 in campionato, 2 in Coppa Italia e l’argentino si è sbloccato pure in Europa, con due reti a Brann e Roma in Europa League, che ne hanno fatto innalzare le quotazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Impresa e mondiale: gli obiettivi di Santi. Castro vuole convincere il ct Scaloni

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