Italia Retegui scalda i motori! Voglia Mondiale per Mateo | la mossa per convincere Gattuso e il retroscena sulla telefonata al ct

Retegui si sta preparando con entusiasmo per il Mondiale e ha messo in atto una strategia per convincere Gattuso a seguirlo. Nei giorni scorsi, il giocatore ha fatto una telefonata al ct per discutere della sua posizione e delle possibilità di essere convocato. La situazione si sta facendo sempre più calda mentre si avvicina l’inizio della competizione.

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