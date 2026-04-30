Plasma sprecato gli esiti dei controlli del nucleo ispettivo e le criticità emerse nelle verifiche

Sono stati effettuati controlli sul plasma sprecato e sono state riscontrate varie criticità nelle verifiche condotte dal nucleo ispettivo. I risultati delle ispezioni sono stati trasmessi alle autorità competenti, tra cui la Procura di Ancona, la Corte dei Conti regionale e il Ministero della Salute, specificamente al Dipartimento dedicato alla programmazione, ai dispositivi medici, ai farmaci e alle politiche sanitarie.

ANCONA – Sarà inviata - per quanto di competenza - alla Procura della Repubblica di Ancona, alla Procura regionale della Corte dei Conti delle Marche, al Ministero della Salute-Dipartimento della programmazione, dei Dispositivi Medici, del Farmaco e delle Politiche in favore del Servizio.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Plasma sprecato nelle Marche: opposizione chiede inchiesta esternaLa vicenda delle sacche di plasma non utilizzato ha scatenato una forte reazione politica nelle Marche, dove il consigliere regionale del Pd Fabrizio... Plasma donato e buttato nelle Marche, indaga anche la Corte dei conti, infermieri: “Criticità già segnalate”La Corte dei Conti delle Marche ha deciso di aprire un fascicolo di indagine dopo lo scandalo del plasma eliminato nelle Marche denunciato... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Putzu (Fdi), 'commissione sul plasma esiste già, fotocopia non ha senso'. Commissione sul plasma sprecato, la Regione invia esiti a procura(ANSA) - ANCONA, 30 APR - La relazione della Commissione di verifica sulle 323 sacche di plasma sprecate all'Officina trasfusionale di Ancona verrà inviata, per quanto di competenza, alla Procura dell ... msn.com Plasma sprecato. A Torrette gli ispettori del centro nazionale sangueIntanto si allungano i tempi dell'iter per la possibile istituzione di una commissione d'inchiesta in Consiglio regionale ... rainews.it