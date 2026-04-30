Plasma sprecato gli esiti dei controlli del nucleo ispettivo e le criticità emerse nelle verifiche

Da anconatoday.it 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati effettuati controlli sul plasma sprecato e sono state riscontrate varie criticità nelle verifiche condotte dal nucleo ispettivo. I risultati delle ispezioni sono stati trasmessi alle autorità competenti, tra cui la Procura di Ancona, la Corte dei Conti regionale e il Ministero della Salute, specificamente al Dipartimento dedicato alla programmazione, ai dispositivi medici, ai farmaci e alle politiche sanitarie.

ANCONA – Sarà inviata - per quanto di competenza - alla Procura della Repubblica di Ancona, alla Procura regionale della Corte dei Conti delle Marche, al Ministero della Salute-Dipartimento della programmazione, dei Dispositivi Medici, del Farmaco e delle Politiche in favore del Servizio.🔗 Leggi su Anconatoday.it

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