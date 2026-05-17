Immersionefinisce in tragedia | morta una sub durante un’escursione

Una tragedia si è consumata nel mare dell’isola d’Elba, dove una sub è deceduta durante un’escursione. Il gruppo si stava immergendo nel tardo pomeriggio davanti alla costa di Porto Azzurro, una delle zone più frequentate da subacquei. Il mare era calmo e le condizioni sembravano favorevoli, ma qualcosa ha provocato il decesso della donna durante l’immersione. Le autorità sono intervenute per i rilievi e le verifiche del caso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il mare era calmo, il gruppo si era immerso nel tardo pomeriggio davanti alla costa di Porto Azzurro, una delle località più frequentate dell’ isola d’Elba dagli appassionati di subacquea. Poi qualcosa è andato storto sott’acqua. Un malore improvviso, i primi segnali di difficoltà e la corsa disperata verso la superficie mentre gli altri sub tentavano di riportarla a bordo il più rapidamente possibile. Per lunghi minuti si è cercato di salvarla direttamente sulla barca di appoggio, in attesa dell’arrivo dei soccorsi a terra. La donna, una turista piemontese di 61 anni in vacanza sull’isola, è stata trasportata al porto dove ad attenderla c’erano i sanitari del 118 con automedica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Immersionefinisce in tragedia: morta una sub durante un’escursione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tragedia alle Maldive, cinque italiani muoiono durante un'escursioneCinque cittadini italiani hanno perso la vita durante un’immersione alle Maldive. Lucia Tognela morta sbranata dai cani a Trivigno durante un'escursione nel bosco, sequestrati 5 Dogo argentiniSbranata da cinque Dogo argentini mentre stava facendo una passeggiata nel bosco.