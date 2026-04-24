Una donna di 59 anni è deceduta durante un'escursione nei boschi di Trivigno, frazione di Tirano, dopo essere stata attaccata da cinque cani. Le autorità hanno sequestrato cinque Dogo argentini coinvolti nell'incidente. Sono in corso le indagini per chiarire le circostanze dell'accaduto e le responsabilità dei proprietari degli animali. La vittima stava passeggiando in un'area naturale prima dell'incidente.

Sbranata da cinque Dogo argentini mentre stava facendo una passeggiata nel bosco. Sarebbe morta così Lucia Tognela, 59 anni, durante un’escursione a Trivigno, frazione tra i comuni di Tirano e Aprica, in provincia di Sondrio, dove aveva una seconda casa. A trovare il corpo sarebbe stato il padrone dei cani. In attesa che i risultati dell’autopsia chiariscano la causa della morte, il proprietario potrebbe essere indagato per omicidio colposo. Sbranata dei cani a Trivigno Lucia Tognela è stata assalita dai cani mentre si trovava a piedi nei boschi di Trivingo, località a quota 1.800 metri dove amava fare passeggiate. Il padrone degli animali ha lanciato l’allarme intorno alle 15.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Lucia Tognela morta sbranata dai cani a Trivigno durante un'escursione nel bosco, sequestrati 5 Dogo argentini

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: ' , , Lucia Tognela conosceva quei boschi. Li frequentava da sempre, con la familiarità di chi è cresciuto in Valtellina respir - facebook.com facebook

Secondo le ipotesi, Lucia Tognela sarebbe stata sbranata da un branco di cinque cani. Stando alle prime ricostruzioni, si tratterebbe di animali di razza Dogo argentino. Sul corpo della donna sono stati infatti evidenziati “segni riconducibili a morsi di cani”. Sar x.com