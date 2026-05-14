Tragedia alle Maldive cinque italiani muoiono durante un' escursione

Cinque italiani sono deceduti durante un’immersione alle Maldive. La notizia è stata confermata prima dalla polizia locale e successivamente dal consolato italiano e dalla Farnesina. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle circostanze che hanno portato a questa tragedia. La notizia ha suscitato sgomento tra le autorità italiane e le famiglie coinvolte. Le autorità maldiviane stanno svolgendo le indagini per chiarire quanto accaduto.

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Cinque cittadini italiani hanno perso la vita durante un’immersione alle Maldive. La notizia è stata confermata inizialmente dalla polizia locale, poi dal consolato italiano e infine dalla Farnesina. Le vittime, i cui corpi sono già stati recuperati, stavano partecipando a un’attività di diving partita da una safari boat nell’atollo di Vaavu. "È una tragedia, non posso aggiungere altro", ha dichiarato la console Giorgia Marazzi. Secondo le prime informazioni, tra le vittime ci sarebbe una docente e ricercatrice dell’Università di Genova. Non si esclude inoltre che un’altra delle persone coinvolte fosse una sua parente stretta. L’allarme sarebbe scattato intorno alle 13. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tragedia alle Maldive, cinque italiani muoiono durante un'escursione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Maldive, cinque italiani morti durante immersione Leggi anche: Maldive, cinque italiani morti durante immersione. «Le condizioni meteorologiche erano sfavorevoli» Cinque italiani morti alle Maldive durante un'escursione subacqueaCinque turisti italiani sarebbero morti durante un’immersione alle Maldive. Lo riferisce il sito maldiviano Adhadhu, secondo cui i cinque erano usciti per un’attività di diving da una safari boat nell ... corriere.it Cinque sub italiani morti alle MaldiveCinque cittadini italiani avrebbero perso la vita nel corso di un’immersione subacquea alle Maldive. La notizia è stata confermata dalle autorità locali: secondo quanto riferito dalla polizia maldivia ... tg.la7.it