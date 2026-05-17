Ilaria Salis e la fotografia drammatica del carcere di Bergamo | Un contenitore sociale che nasconde le carenze della sanità

Un’immagine forte si presenta appena si esce da via Gleno a Bergamo: un detenuto, pochi giorni dopo aver tentato di suicidarsi, chiede aiuto a un fotografo. Ilaria Salis ha documentato la realtà del carcere, evidenziando le condizioni di vita e le criticità del sistema penitenziario. La sua fotografia cattura un momento di fragilità e tensione, mettendo in luce le difficoltà che si vivono all’interno di un contenitore sociale considerato spesso come simbolo di isolamento e problemi irrisolti.

Bergamo. L’immagine più forte che Ilaria Salis restituisce all’uscita di via Gleno è l’incontro con un detenuto che pochi giorni fa ha tentato di togliersi la vita. Attorno al collo, ancora i segni delle corde con cui ha provato a impiccarsi. Il fenomeno dei gesti estremi è solo una delle emergenze che attraversano il carcere di Bergamo. Nel 2025 la casa circondariale cittadina ha registrato otto tentativi di suicidio, 32 atti di autolesionismo e un decesso accertato, inserendosi nel drammatico bilancio nazionale che ha visto, secondo il report del Garante nazionale dei diritti delle persone private di libertà personale, 76 vittime in tutta Italia, di cui 16 negli istituti penitenziari lombardi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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