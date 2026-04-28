sono molte le donne in carcere il post di ilaria salis sul caso minetti

Ilaria Salis, membro del Parlamento europeo, ha postato di recente un commento su Nicole Minetti, suscitando attenzione sui social. La pubblicazione ha attirato l'interesse di chi segue le attività dell'europarlamentare, in particolare per il contenuto e il tono utilizzato. La questione ha attirato l'attenzione anche su altre dichiarazioni di Salis, che sono state oggetto di discussione tra gli utenti online.

La legislatura al parlamento europeo di Ilaria Salis verrà probabilmente ricordata per gli interventi non necessari sui social, come l’ultimo dedicato a Nicole Minetti. L’ex consigliere della Regione Lombardia, solo poche settimane fa, ha ottenuto la grazia dal presidente Sergio Mattarella per gravissimi motivi familiari. Già quando era emersa la notizia, si era scatenata la polemica da parte della sinistra, al punto che dovette intervenire il presidente della Repubblica, attraverso i canali del Quirinale, per mettere un freno alle illazioni e spiegare che a centro di quella decisione, per una condanna comunque bassa a 3 anni e 11 mesi da scontare ai servizi sociali, c’erano gli interessi di salute primari di un minore.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Altro che rivoluzionaria. Attorno a Ilaria Salis emergono amici, compagni di militanza e figure dell’antagonismo rosso e dei centri sociali. A sinistra urlano contro il sistema, poi lo usano benissimo quando ci sono incarichi, stipendi e soldi pubblici. x.com