Sabato 16 maggio si è svolta la finale dell’Eurovision 2026, con grande attenzione verso l’esibizione di un noto cantante italiano. L’artista aveva presentato il brano “Per sempre sì” al Festival di Sanremo, attirando l’interesse del pubblico e della critica. Un vocal coach ha commentato pubblicamente che, secondo lui, Sal Da Vinci avrebbe potuto ottenere risultati migliori con le sue performance. La serata ha visto anche altre esibizioni, ma l’attenzione si è concentrata molto sulla partecipazione dell’artista italiano.

Sabato 16 maggio è andata in onda la finale dell’Eurovision 2026. I riflettori erano tutti puntati su Sal Da Vinci che con la sua Per sempre sì ci ha fatto sognare, cantare e ballare fin dal Festival di Sanremo. E anche questa volta non ci ha delusi. L’autenticità, l’emozione di Sal Da Vinci sono state uniche. Nessuno degli altri artisti in gara all’ Eurovision 2026 ha potuto competere con lui in questo, tanto da guadagnare, non a caso, un piazzamento in top 5. Nicola Vivarelli Giancarlo Genise Noi abbiamo chiesto a uno dei vocal coach più importanti d’Italia, Giancarlo Genise, che per noi ha commentato diverse edizioni del Festival di Sanremo e dell’Eurovision, di raccontarci da esperto come ha vissuto questa finale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il vocal coach su Eurovision 2026: “Sal Da Vinci avrebbe potuto ottenere di più”

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Vocal Coach Reacts: ITALY Eurovision 2026 - Sal Da Vinci - Per Sempre Sì - In Depth Analysis!

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