Giovedì 14 maggio è andata in onda su Rai 2 la seconda semifinale dell’Eurovision 2026, con numerosi artisti che si sono esibiti sul palco di Vienna. Durante la serata, Sal Da Vinci non ha partecipato con un'interpretazione musicale, ma si è presentato in un breve intervento intervistato da due conduttori italiani mentre si trovava nelle strade della città. Un vocal coach coinvolto nell’evento ha commentato sulla qualità delle esibizioni, evidenziando che la Francia risulta essere una concorrente molto forte, mentre Sal Da Vinci gode di alcuni vantaggi.

La seconda semifinale dell’Eurovision 2026 è andata in onda giovedì 14 maggio su Rai 2. Sal Da Vinci non cantava ma ha fatto una brevissima apparizione, intervistato da Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi per le strade di Vienna. La classifica definitiva dei Paesi che accedono alla finale dell’Eurovision, trasmessa su Rai 1 in prima serata sabato 16 maggio, è completata e i rivali dell’Italia aumentano. A cominciare dalla rivelazione della Francia con Monroe, la più giovane cantante in gara, come ci spiega Giancarlo Genise, uno dei più noti vocal coach italiani, che ha commentato per noi diverse edizioni del Festival di Sanremo e dell’Eurovision. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il vocal coach su Eurovision 2026: “La Francia è pericolosa, ma Sal Da Vinci ha un vantaggio”

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