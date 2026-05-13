Martedì 12 maggio si è svolta la prima semifinale di Eurovision 2026 trasmessa su Rai 2, durante la quale il cantante italiano ha eseguito la canzone che aveva portato al Festival di Sanremo, “Per sempre sì”. Dopo l’esibizione, un vocal coach ha commentato che l’artista è stato autentico sul palco e ha la possibilità di vincere la competizione.

La prima semifinale di Eurovision 2026 è andata in onda martedì 12 maggio su Rai 2 e ha visto l’esibizione del nostro Sal Da Vinci che ha portato il suo successo sanremese Per sempre sì. L’emozione è stata grande e si è vista, ma proprio la sua autenticità è stata il punto di forza di una performance travolgente che ha coinvolto tutto il pubblico viennese e non solo. La presenza e la forte identità italiana sono le carte vincenti di Sal Da Vinci, come ci ha spiegato uno dei uno dei vocal coach più importanti d’Italia, Giancarlo Genise, che per noi ha commentato anche il Festival di Sanremo e le precedenti edizioni dell’Eurovision. In attesa...🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il vocal coach su Eurovision 2026: “Sal Da Vinci è stato autentico e può vincere”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Sal Da Vinci può vincere l’Eurovision 2026? I favoriti sono treVienna, 8 maggio 2026 - Un matrimonio celebrato sul palco da un Sal Da Vinci in completo bianco.

Il vocal coach commenta Sanremo 2026: “Sal Da Vinci sa come stare sul palco. Arisa strutturata”Giancarlo Genise, tra i vocal coach più importanti d’Italia, torna a commentare per noi il Festival di Sanremo 2026.

Temi più discussi: Eurovision 2026, pagelle semifinale: con Sal Da Vinci trema l'Europa (10), Lamborghini tuttologa (5). Ma la classifica spiazza (2); Noemi e i 15 chili persi, musica e nuovi obiettivi: La mia metamorfosi? Un viaggio verso me stessa; Eurovision 2026 la scaletta della prima semifinale di oggi con l' ordine dei cantanti.

Il vocal coach su Eurovision 2026: Sal Da Vinci è stato autentico e può vincereGiancarlo Genise, uno dei più importanti vocal coach, commenta la prima semifinale dell’Eurovision 2026: Sal Da Vinci è stato credibile. Finlandia da battere. dilei.it

Sal Da Vinci canta su Rai1 e su Canale 5 nello stesso momento: il paradosso tv che fa impazzire i socialIl programma trasmesso da Mediaset (una replica della messa in onda del 17 dicembre scorso) è il grande concerto che Sal Da Vinci ha tenuto in Piazza del Plebiscito per festeggiare i suoi quarant’anni ... ilmattino.it