Il virus del terrore è nato a sinistra e non hanno mai voluto curarlo

Un ex militante delle Brigate Rosse ha scritto un libro in cui afferma che il virus del terrore ha origini di sinistra e che, secondo lui, non sono mai state adottate misure per affrontarlo. Nell’opera, l’autore sostiene che questa cultura ha portato a rimuovere il problema, mentre alcuni protagonisti si sono rifugiati dietro teorie del complotto. La pubblicazione si concentra sulla storia e le idee che, a suo avviso, hanno alimentato questa dinamica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui