Il virus del terrore è nato a sinistra e non hanno mai voluto curarlo

Da laverita.info 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ex militante delle Brigate Rosse ha scritto un libro in cui afferma che il virus del terrore ha origini di sinistra e che, secondo lui, non sono mai state adottate misure per affrontarlo. Nell’opera, l’autore sostiene che questa cultura ha portato a rimuovere il problema, mentre alcuni protagonisti si sono rifugiati dietro teorie del complotto. La pubblicazione si concentra sulla storia e le idee che, a suo avviso, hanno alimentato questa dinamica.

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L’ex Br Alberto Franceschini nel libro di Giovanni Fasanella: «Fummo il frutto di una precisa cultura, i cui alfieri si trincerarono dietro teorie del complotto e rimossero il problema». La patologia è rimasta: la pretesa di superiorità morale. Giampaolo Pansa fu il primo a comprenderlo, almeno tra le grandi firme del giornalismo italiano. Quando a Genova un gruppetto di rivoluzionari comunisti lasciò un morto sul terreno, il formidabile cronista lo affermò senza mezzi termini: ad avere aperto il fuoco erano stati dei «tupamaros» italiani. Non criminalità comune, come scriveva soprattutto l’ Unità a cui poi si accordavano i giornali borghesi. No, a uccidere erano terroristi. 🔗 Leggi su Laverita.info

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