Lo hanno fatto proprio lì Virus sulla nave da crociera la scoperta sconvolgente | com’è nato il contagio

Il 6 maggio 2026 si sono diffuse le prime ipotesi sulla provenienza del focolaio di Hantavirus che si è sviluppato sulla nave da crociera MV Hondius. A bordo sono stati confermati tre decessi e otto persone risultano positive al virus. Le autorità stanno analizzando le circostanze in cui il contagio è avvenuto, cercando di ricostruire i passaggi che hanno portato alla diffusione dell’infezione tra i passeggeri e l’equipaggio.

Roma, 6 maggio 2026 – Emergono le prime ipotesi sull’origine del focolaio di Hantavirus scoppiato a bordo della nave da crociera MV Hondius, dove si contano già tre vittime e otto persone contagiate. Secondo quanto riportato dall’Associated Press, il virus potrebbe essere stato contratto durante un’escursione a terra in Ushuaia, nella regione della Terra del Fuoco. In particolare, due turisti avrebbero partecipato a un’attività di birdwatching in una discarica locale, entrando potenzialmente in contatto con roditori infetti, principale vettore dell’hantavirus. Le prime ricostruzioni indicano che i due sarebbero una coppia olandese, probabilmente tra le vittime, insieme a una cittadina tedesca.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Lo hanno fatto proprio lì”. Virus sulla nave da crociera, la scoperta sconvolgente: com’è nato il contagio Notizie correlate Leggi anche: Hantavirus, l'Oms: «Possibile contagio uomo-uomo sulla nave da crociera». Negato lo sbarco alle Canarie Leggi anche: Hantavirus, l'Oms: «Possibile contagio uomo-uomo sulla nave da crociera». Alta tensione per lo sbarco alle Canarie Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Hantavirus crociera, il percorso della nave e la caccia alla fonte del contagio; Hantavirus sulla nave da crociera, che virus è e come si contrae. Si valuta lo sbarco alle Canarie; Hantavirus, l'Oms: Possibile contagio uomo-uomo sulla nave da crociera. Madrid: ok sbarco alle Canarie; Ecatombe a Madrid per un virus intestinale, raffica di ritiri. Sinner rassicura i tifosi: Passo poco tempo qui. Lo hanno fatto proprio lì. Virus sulla nave da crociera, la scoperta sconvolgente: com’è nato il contagioRoma, 6 maggio 2026 – Emergono le prime ipotesi sull’origine del focolaio di Hantavirus scoppiato a bordo della nave da crociera MV Hondius, dove si contano ... thesocialpost.it Virus sulla nave da crociera, Bassetti: «Rischio di diffusione globale» - facebook.com facebook Poi, per carità liberi tutti: di leggere, di non leggere, di negare che il virus esista, di dire che è pericoloso, di dire che non è pericoloso, di aggiornare ogni due minuti l’homepage dei quotidiani, di chiudersi in casa, di andare in crociera… ognuno faccia quello c x.com