Nella prima puntata della nuova stagione di GialappaShow, si è svolta una sfida tra Jovanotti e Lorenzo Cherubini, entrambi presenti in collegamento da Vernia. La trasmissione ha visto i due artisti confrontarsi su vari temi, mentre i conduttori commentavano le loro risposte. La puntata si è concentrata sull’interazione tra i partecipanti e sulle battute tra loro, creando un clima di divertimento e spontaneità.

In occasione del primo appuntamento della nuova stagione di GialappaShow – il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, in onda in prima visione assoluta su TV8 – si è svolto un inedito “faccia a faccia” tra Jovanotti anima buona (all’anagrafe Lorenzo Cherubini) contro Jovanotti anima cattiva (alias Giovanni Vernia ). Il segmento si è concluso con un travolgente duetto sulle note de “Il più grande spettacolo dopo il Big Bang”. Un personaggio, questo, che si aggiunge al repertorio dei cantanti, che annovera già Achille Lauro e Cesare Cremonini. In più in questa edizione del GialappaShow Vernia porterà in scena anche un rapper, Spasmo, un po’ sfiduciato per colpa dello “Stato che ci opprime”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - GialappaShow, la sfida tra Jovanotti e il Lorenzo Cherubini di Vernia

Articoli correlati

Jovanotti e la sua parodia: il siparietto del cantante e del suo clone cattivo Giovanni Vernia a GialappaShow: il videoNel primo appuntamento della nuova stagione di GialappaShow – il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, in onda in...

“La parodia di ‘Jovanotti cattivo e cinico’ l’ho fatta io in radio per mesi”: Giovanni Vernia replica a Leonardo FiaschiMentre il comico Leonardo Fiaschi ha parlato di un possibile “passaggio” del suo Jovanotti “cattivo” dal palco di Only Fun al GialappaShow, arriva la...

Contenuti utili per approfondire su Lorenzo Cherubini di

Discussioni sull' argomento GialappaShow riparte col botto: Jovanotti co-conduttore della prima puntata, ritorno clamoroso alla tv dopo anni.

La sfida tra Jovanotti e il Lorenzo Cherubini di Vernia al GialappaShow è tutta da ridere(LaPresse) In occasione del primo appuntamento della nuova stagione di GialappaShow - il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin della Gialappa’s Band, in onda in prima visione assoluta su TV8 ... msn.com

Jovanotti buono e il suo clone cattivo a GialappaShow: il test di Mago Forest a GialappaShowJovanotti e la sua parodia: il siparietto del cantante e del suo clone cattivo Giovanni Vernia a GialappaShow: il video ... amica.it