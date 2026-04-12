Jovanotti stupisce Terni | l’omaggio al grande viaggiatore Lorenzo Barone

Durante il TIC Festival a Terni, il pubblico ha assistito a un momento particolare con un incontro tra Lorenzo Barone, noto per i suoi viaggi, e Matteo Ward, creator noto nel settore digitale. A supportare l’evento, attraverso un collegamento video, è stato il cantante Jovanotti, che ha partecipato in modo inaspettato. La manifestazione ha offerto un’occasione di confronto tra esperienze di viaggio e creatività, coinvolgendo i presenti in una serata speciale.

Il palco del TIC Festival a Terni è stato teatro di un incontro inaspettato che ha coinvolto il viaggiatore Lorenzo Barone e il creator Matteo Ward, con la partecipazione speciale, via video, del celebre cantautore Jovanotti. Il musicista ha voluto collegarsi per manifestare la sua profonda stima verso il giovane umbro, nato a San Gemini, celebrando il suo percorso unico fatto di spedizioni estreme e autosufficienza. L’impresa umana di un viaggiatore senza supporto esterno. Partito con la bicicletta all’età di 18 anni, Lorenzo Barone ha costruito una carriera basata sulla propulsione esclusivamente umana, rifiutando ogni tipo di assistenza esterna per affidarsi solo alla propria forza e capacità tecnica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Jovanotti stupisce Terni: l’omaggio al grande viaggiatore Lorenzo Barone Leggi anche: Jovanotti nominato commendatore da Mattarella, l’ironia di Lorenzo: «Lui un grande, anche se questo sembra un passo falso» – Il video A 81 anni Morandi stupisce ancora: nuovo singolo firmato Jovanotti e tour in tutta ItaliaIl brano è già disponibile sulle piattaforme digitali: un inno alla vita che anticipa il tour “C’era un ragazzo – Gianni Morandi Story” Immerso nel...