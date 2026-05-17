Un video in cui il cantante romano salta e canta Bangaranga è diventato virale online. Attualmente impegnato in una tournée europea, che successivamente attraverserà anche il Canada, gli Stati Uniti e l’America Latina, ha sorpreso il pubblico bulgaro con un’interpretazione del brano che la cantante Dara dovrebbe portare all’Eurovision Song Contest 2026. La clip ha rapidamente raggiunto un vasto pubblico sui social media, attirando l’attenzione di molti fan e follower.

Il cantante romano, impegnato in una tournée europea che lo porterà successivamente anche in Canada, Stati Uniti e America Latina, ha sorpreso il pubblico bulgaro esibendosi sulle note di Bangaranga, il brano che la cantante Dara avrebbe portato all’Eurovision Song Contest 2026. Un gesto che sul momento è sembrato semplicemente un omaggio cortese al paese ospitante, ma che ha assunto un significato completamente diverso quando, pochi giorni dopo, la stessa Dara ha trionfato nella competizione musicale più seguita d’Europa. Il video dell’esibizione ha fatto rapidamente il giro dei social network, catturando l’attenzione non solo dei fan di Ramazzotti, ma anche degli appassionati dell’Eurovision. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il video di Eros Ramazzotti che saltella cantando Bangaranga è diventato virale

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