Dopo l’esibizione di Eros Ramazzotti con Alicia Keys a Sanremo 2026, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti hanno commentato il loro intervento. La performance includeva la canzone

Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti commentano il trionfo di Eros Ramazzotti a Sanremo 2026 dopo l'esibizione con Alicia Keys sulle note de L'Aurora, canzone scritta dall'artista romano per la figlia. Eros Ramazzotti commuove Aurora e Michelle Hunziker. Sia Michelle Hunziker che Aurora Ramazzotti hanno scelto le Stories di Instagram per raccontare la loro commozione. Entrambe erano di fronte alla tv, sintonizzate sul Festival nella terza serata di Sanremo 2026, pronte a sostenere Eros Ramazzotti. Il cantante è salito sul palco dell'Ariston, accolto da Carlo Conti e Laura Pausini, insieme ad Alicia Keys. L'arista ha aperto il suo intervento cantando Adesso tu, poco dopo è stato raggiunto dalla collega e i due hanno dato vita ad un emozionante duetto.

© Dilei.it - Eros Ramazzotti e Alicia Keys Sanremo 2026: la commozione di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti

