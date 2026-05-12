La Voce della Natura a Modena il pennello di Gianni Mantovani dipinge l' anima del pianeta

Venerdì 15 maggio 2026 alle ore 17 a Modena presso l'Orto Botanico UNIMORE in Viale Caduti in Guerra 127, in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, si inaugura "LA VOCE DELLA NATURA", una personale di Gianni Mantovani in collaborazione con l'Università Sistema dei Musei e Orto.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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