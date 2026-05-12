La Voce della Natura a Modena il pennello di Gianni Mantovani dipinge l' anima del pianeta
Venerdì 15 maggio 2026 alle ore 17 a Modena presso l'Orto Botanico UNIMORE in Viale Caduti in Guerra 127, in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, si inaugura "LA VOCE DELLA NATURA", una personale di Gianni Mantovani in collaborazione con l'Università Sistema dei Musei e Orto.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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Mostre/eventi da visitare nei dintorni Gianni Mantovani La voce della natura Inaugurazione venerdì 15 maggio alle ore 17,00 dal 15 maggio al 20 giugno Modena - orto Botanico In occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile. Ingresso Viale Cadu facebook
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