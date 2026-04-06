Prima dell'inizio della partita tra Juventus e Genoa, due giocatori sono stati premiati sul campo dell’Allianz Stadium. Yildiz e Boga hanno ricevuto i riconoscimenti di fronte ai tifosi, accompagnati da momenti di grande entusiasmo. La cerimonia si è svolta poco prima del fischio d’inizio, coinvolgendo i due atleti in un’atmosfera di festa e riconoscimento pubblico. Un evento che ha suscitato l’attenzione dei presenti allo stadio.

di Luca Fioretti Yildiz e Boga premiati: grandissime emozioni e meritati riconoscimenti per i due talenti celebrati davanti ai propri tifosi prima del fischio d’inizio. Il clima prepartita all’ Allianz Stadium ha regalato momenti indimenticabili ai sostenitori presenti. Pochi istanti prima della delicatissima sfida contro il Genoa, l’attenzione generale si è spostata sul campo. I grandissimi protagonisti della celebrazione sono stati Kenan Yildiz e Jeremie Boga, chiamati al centro per ricevere il tributo. L’ambiente bianconero ha omaggiato i due giocatori per le prestazioni straordinarie fornite recentemente. Il pubblico ha risposto con un’ ovazione, dimostrando grandissimo affetto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz e Boga premiati prima del fischio d’inizio di Juve Genoa: cosa è successo sul prato dell’Allianz Stadium – VIDEO

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