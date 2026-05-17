Il Tuttocuoio torna a giocare nello stadio Leporaia, in accordo con il club locale. La società neroverde, guidata da Paola Coia, ha deciso di riprendere le attività sportive nella stessa struttura, dopo una stagione difficile. La squadra si prepara a disputare il campionato di Eccellenza, con l’obiettivo di ricostruire e migliorare l’annata appena conclusa. La scelta di tornare nello stadio Leporaia segna un passo importante per il club, che punta a consolidare il rapporto con la comunità locale.

SAN MINIATO – Tuttocuoio: voglia di rivalsa. Un’annata travagliata è ormai alle spalle ma ora, smaltita la delusione, la società neroverde guidata da Paola Coia è decisa a ripartire con la programmazione della nuova annata, in Eccellenza. Sfumate le voci di un possibile passaggio di consegne al vertice della società, il Tuttocuoio sta iniziando a muovere i primi passi per la stagione che la vedrà tornare a essere protagonista nella categoria regina dei dilettanti. La presidente Paola Coia nei prossimi giorni pare vicina a ufficializzare il nuovo organigramma dirigenziale, affidando per la prima volta da una decina d’anni la gestione della prima squadra a un direttore sportivo, esperto dell’Eccellenza. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Il Tuttocuoio non lascia ma raddoppia: e ritorna allo stadio Leporaia in accordo con il Corazzano

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