La Pallacanestro Reggiana ha comunicato ufficialmente che il coach Dimitris Priftis continuerà alla guida della squadra almeno fino al giugno del 2028, confermando così il suo ruolo anche per le stagioni a venire. L’annuncio è stato dato attraverso una conferenza stampa in cui è stata ufficializzata l’estensione del contratto dell’allenatore ateniese. Priftis, quindi, non lascia ma decide di proseguire il suo percorso con il club.

Coach Dimitris Priftis non lascia, raddoppia. Con una conferenza stampa ‘a reti unificate’, la Pallacanestro Reggiana ha infatti annunciato l’estensione del contratto del tecnico ateniese fino al giugno del 2028. Un rinnovo a cui il club lavorava da qualche tempo, ma che ha iniziato a prendere ancor più consistenza dopo martedì, quando il Maccabi Tel Aviv del gm Claudio Coldebella ha annunciato la conferma di Oded Kattash, il timoniere degli israeliani che – proprio come Priftis – aveva passato un periodo molto complicato tra novembre e dicembre. Sgomberato quindi il campo dalla concorrenza dell’Eurolega e dalle sirene dell’ex dirigente biancorosso, la presidente Veronica Bartoli ha messo a segno il ‘colpo’ che la maggior parte dei tifosi sognava. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Priftis non lascia ma raddoppia

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Dopo la conferma di Priftis, continuo a fare sogni di riuscire a schiacciare. Tocca celebrare in qualche modo! Scusate l'off thread - facebook.com facebook