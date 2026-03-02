Gimenez non lascia ma raddoppia Punta il derby e vuole tenersi il Milan | i dettagli

Secondo Gazzetta.it Santiago Gimenez spererebbe di tornare tra i convocati di Allegri per il derby Milan-Inter di questa domenica. Possibilità che sarebbe comunque difficile secondo la rosea. Il messicano vorrebbe esserci a tutti costi, anche solo per la panchina. Nelle prossime ore il controllo che potrebbe essere decisivo. Secondo il quotidiano la punta avrebbe nelle ultime confidato a chi gli è vicino il desiderio e la sua determinazione nel tornare protagonista a San Siro. Il messicano crederebbe ancora nello Scudetto nonostante la distanza di dieci punti dall'Inter in testa alla classifica.