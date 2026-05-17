Il trucco della giacca per derubare i clienti nei locali del centro | presi due fratelli in piazza Cordusio
Due fratelli sono stati arrestati in piazza Cordusio con l'accusa di aver messo in atto un sistema di furto ai danni dei clienti nei locali del centro. La loro strategia consisteva nel approfittare della distrazione delle persone sedute nei locali, che spesso si trovavano nei pressi di eventi di grande affluenza in città. La polizia ha intercettato i due soggetti durante un episodio e li ha fermati, recuperando gli oggetti sottratti ai clienti.
Sfruttavano la distrazione dei clienti seduti nei locali del centro, affollati anche per i grandi eventi in città. Giovedì pomeriggio a Milano, la polizia di Stato ha arrestato in flagranza due fratelli di origini cilene, un uomo di 32 anni e una donna di 25, ritenuti responsabili di furto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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