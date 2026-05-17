Il trucco della giacca per derubare i clienti nei locali del centro | presi due fratelli in piazza Cordusio

Due fratelli sono stati arrestati in piazza Cordusio con l'accusa di aver messo in atto un sistema di furto ai danni dei clienti nei locali del centro. La loro strategia consisteva nel approfittare della distrazione delle persone sedute nei locali, che spesso si trovavano nei pressi di eventi di grande affluenza in città. La polizia ha intercettato i due soggetti durante un episodio e li ha fermati, recuperando gli oggetti sottratti ai clienti.

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