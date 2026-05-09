L’alba di una notte difficile per una ragazza di Milano, che ha raccontato di essere stata stuprata davanti ai suoi amici tra i locali della movida. La vicenda è stata denunciata alle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini. Dopo alcuni mesi di indagini, sono stati individuati e fermati i due fratelli ritenuti responsabili dell’aggressione. La ragazza ha riferito di aver subito l’aggressione in una zona frequentata da giovani durante le ore notturne.

Milano, 9 maggio 2026 – “Hai una sigaretta?”. Inizia così l’ alba da incubo di una ragazza, che qualche minuto dopo, v errà trascinata con la forza da uno sconosciuto e violentata sotto gli occhi degli amici; che a loro volta verranno aggrediti per bloccarne il tentativo di difendere la vittima e derubati. Il raid. Il raid è andato in scena poco più di un mese fa in uno dei templi della movida milanese e, stando agli accertamenti della polizia, sarebbe stato commesso da due fratelli ucraini di 17 e 21 anni residenti a Cinisello Balsamo: il minorenne N.S., colui che avrebbe materialmente abusato di Angela (nome di fantasia), è stato portato al Beccaria, mentre il maggiorenne D.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’alba da incubo di Angela, stuprata davanti agli amici tra i locali della movida. Ecco come sono stati presi i due fratelli

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