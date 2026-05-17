Il cenno d’intesa la tecnica della giacca e il colpo | arrestati i due fratelli incubo dei dehors di Cordusio

Due fratelli cileni sono stati arrestati dalla polizia nel centro di Milano mentre tentavano di mettere in atto un furto ai danni di un dehors. I due, rispettivamente di 32 e 25 anni, sono stati fermati sul momento mentre usavano una tecnica composta da un cenno d’intesa, la tecnica della giacca e un colpo per rubare. La polizia ha intercettato le manovre e li ha bloccati subito, impedendo che portassero a termine l’azione.

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Milano, 17 maggio 2026 – Fratelli e partner in “affari”: due fratelli cileni, un uomo di 32 anni e una donna di 25 anni, sono stati arrestati in flagranza dalla polizia in pieno centro a Milano per furto in un dehor. Tra loro, è emerso, bastava uno sguardo, un gesto d’intesa, per far scattare la trappola ai danni di avventori dei locali e turisti. In azione in zona Cordusio. I poliziotti della sesta sezione della squadra mobile, nel corso di un servizio in occasione del concerto che si è tenuto nella vicina piazza Duomo, hanno notato i due passeggiare, osservando gli avventori nei vari ristoranti e fast food della zona. Arrivati in piazza... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il cenno d’intesa, la tecnica della giacca e il colpo: arrestati i due fratelli “incubo” dei dehors di Cordusio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Case of the Black Twenty-Two by Brian Flynn | Classic Detective Mystery Audiobook Sullo stesso argomento Leggi anche: Incubo in famiglia: maltrattamenti e violenze continue, arrestati due fratelli gemelli Furto con la ’tecnica del buco’. Maxi colpo nella gioielleria in centro. Arrestati i due responsabiliDopo aver scavato un tunnel dall’immobile che anni fa ospitava la Polizia locale, erano entrati nella gioielleria adiacente, rubando merce per un...