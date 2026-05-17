Il cenno d’intesa la tecnica della giacca e il colpo | arrestati i due fratelli incubo dei dehors di Cordusio

Da ilgiorno.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due fratelli cileni sono stati arrestati dalla polizia nel centro di Milano mentre tentavano di mettere in atto un furto ai danni di un dehors. I due, rispettivamente di 32 e 25 anni, sono stati fermati sul momento mentre usavano una tecnica composta da un cenno d’intesa, la tecnica della giacca e un colpo per rubare. La polizia ha intercettato le manovre e li ha bloccati subito, impedendo che portassero a termine l’azione.

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Milano, 17 maggio 2026 – Fratelli e partner in “affari”: due fratelli cileni, un uomo di 32 anni e una donna di 25 anni, sono stati arrestati in flagranza dalla polizia in pieno centro a Milano per furto in un dehor. Tra loro, è emerso, bastava uno sguardo, un gesto d’intesa, per far scattare la trappola ai danni di avventori dei locali e turisti.  In azione in zona Cordusio. I poliziotti della sesta sezione della squadra mobile, nel corso di un servizio in occasione del concerto che si è tenuto nella vicina piazza Duomo, hanno notato i due passeggiare, osservando gli avventori nei vari ristoranti e fast food della zona. Arrivati in piazza... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Il cenno d’intesa, la tecnica della giacca e il colpo: arrestati i due fratelli “incubo” dei dehors di Cordusio
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