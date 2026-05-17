Il Trofeo Bandini porta la Formula 1 a scuola | l' ingegner Andrea Dolfi incontra gli studenti dell' Iti Bucci
Un evento speciale ha unito il mondo della motorizzazione di alta precisione con quello dell’istruzione tecnica, quando un ingegnere esperto ha incontrato gli studenti di un istituto tecnico. La visita si è svolta nell’ambito del Trofeo Bandini, un’iniziativa che coinvolge appassionati e professionisti del settore motoristico. Durante l’incontro, sono stati mostrati dettagli tecnici e aspetti pratici legati alle competizioni di alta velocità, offrendo agli studenti un’opportunità di approfondimento diretto con un professionista del settore.
Il mondo dell’alta ingegneria motoristica e quello della scuola si incontrano nel segno dell’eccellenza grazie al Trofeo Bandini. Sabato 30 maggio, le classi 5°CM e 5°DM dell’indirizzo tecnico dell’istituto di istruzione superiore tecnica industriale professionale Luigi Bucci di Faenza avranno. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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