Netgroup incontra studenti ITI Masullo-Theti

Il 17 aprile 2026, presso la sede di Netgroup a Mariglianella, si è svolto un incontro tra rappresentanti dell’azienda e studenti delle quinte classi dell’Istituto Tecnico Masullo-Theti di Nola. Durante l’evento, gli studenti hanno presentato progetti innovativi sviluppati nell’ambito del percorso denominato “La mia Start Up”. L’iniziativa ha coinvolto ragazzi e aziende in un momento di confronto sulla creatività e l’applicazione pratica delle competenze tecniche acquisite.

MARIGLIANELLA (NAPOLI), 17 APRILE 2026 – Incontro tra impresa e scuola nella sede di Netgroup a Mariglianella, dove gli studenti delle quinte classi dell’Istituto Tecnico Masullo-Theti di Nola hanno presentato progetti innovativi nell’ambito del percorso “La mia Start Up”. L’iniziativa ha coinvolto i vertici aziendali, con l’Amministratore Delegato Salvatore Gesuele e il Direttore Generale Gaetano Di Dio, che hanno accolto gli studenti offrendo un’occasione di confronto diretto sui temi dell’innovazione e delle nuove tecnologie. Nel corso della giornata, i ragazzi hanno illustrato cinque idee imprenditoriali, mostrando competenze e attenzione alle dinamiche del mercato, con particolare riferimento ai settori della cybersecurity e dell’intelligenza artificiale.🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Netgroup incontra studenti ITI Masullo-Theti Notizie correlate Leggi anche: Benevento, l’ITI Lucarelli lancia la campagna “For Kenya” per donare computer agli studenti africani Ambiente, studenti dell'Iti Marconi analizzano la sabbia di Riccione. "Nessuna microplastica trovata"Tappa a Riccione per una delegazione di studenti di una classe terza dell’istituto tecnico tecnologico Marconi di Forlì, ricevuta dalla sindaca...