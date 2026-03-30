Educare i giovani alla sicurezza stradale il pilota Andrea Montermini incontra gli studenti dell' Istituto Aeclanum

Un campione automobilistico ha incontrato gli studenti di un istituto superiore di Mirabella Eclano per parlare di sicurezza stradale. L’obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare i giovani sull’importanza di rispettare le regole sia in strada che in pista. L’evento rientra nel progetto Sara Safe Factor, promosso per promuovere comportamenti responsabili tra i ragazzi nelle situazioni di circolazione.

In strada e in pista vincono le regole, anche quando si corre per vincere. Non si stanca di ripeterlo Andrea Montermini, il campione automobilistico, che incontrerà gli studenti delle scuole superiori di Mirabella Eclano nell'ambito del progetto Sara Safe Factor a sostegno della sicurezza e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Educare i giovani alla sicurezza stradale, il pilota Andrea Montermini incontra gli studenti dell'Istituto "Aeclanum" Articoli correlati Leggi anche: Sicurezza online e cyberbullismo: la polizia incontra gli studenti dell'istituto San Giovanni Bosco di Giarre Lotta alla droga: la Polizia incontra gli studenti dell'istituto economico ValturioSi è tenuto mercoledì il secondo incontro tra la Polizia di Stato e gli studenti dell’istituto tecnico economico Valturio di Rimini sul tema degli...