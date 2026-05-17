Il Consiglio d'Europa ha approvato una dichiarazione proposta da Chinasau, firmata da 46 Stati membri, che riconosce la legittimità di approcci innovativi nella gestione dei migranti. Tra le misure citate ci sono gli hub di rimpatrio in Paesi terzi, adottati dall’Italia in Albania. Questa decisione rappresenta un riconoscimento formale delle politiche italiane, che prevedono il trasferimento dei migranti in Paesi terzi per le procedure di rimpatrio, in un quadro di collaborazione internazionale.

La dichiarazione di Chinasau, adottata dai 46 Stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in Paesi Terzi, sul modello avviato dall'Italia in Albania. Ecco perché la prima a ribadirne l'importanza è proprio la premier Giorgia Meloni che commenta quanto accaduto in Moldavia come «un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen». Non rinuncia, poi, a togliersi qualche sassolino dalla scarpa verso chi l'ha criticata:... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il trionfo di Meloni sui migranti: legittimo il modello Albania

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MELONI, IL DECRETO ANTI-MIGRANTI E IL MONITO AI MAGISTRATI

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