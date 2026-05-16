Migranti Meloni | Modello Albania legittimo l’approccio italiano è diventato europeo
Da quando ha assunto il ruolo di presidente del Consiglio, la leader ha affermato che il modello adottato dall’Albania per la gestione dei migranti è considerato legittimo e che l’approccio italiano si è allineato con quello europeo. In questo periodo, l’Italia ha modificato le proprie politiche migratorie, passando da una posizione di subordinazione a una più incisiva, assumendo un ruolo di rilievo a livello internazionale. La narrazione ufficiale sottolinea il cambiamento nel modo di affrontare le questioni legate ai flussi migratori.
La premier ha rimarcato il ruolo italiano nel cambio di paradigma europeo sulla gestione dei migranti e delle espulsioni L’Italia in quattro anni, da quando Giorgia Meloni è arrivata a Palazzo Chigi, ha saputo far valere le sue idee, passando da vassalla di altri Paesi a Nazione trainante, soprattutto per quanto riguarda le politiche migratorie. Non si può rivoluzionare un sistema locale se non si agisce su quello centrale ed è così che la premier ha lavorato per due anni, a testa bassa, dimostrando che serviva un cambio di paradigma e di mentalità per provare a salvare l’Europa. Il testo approvato dal Consiglio d’Europa che agevola le espulsioni di stranieri condannati è la dimostrazione che l’impronta italiana in Ue è stata, ed è, molto forte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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