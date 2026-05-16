Migranti Meloni | Modello Albania legittimo l’approccio italiano è diventato europeo

Da quando ha assunto il ruolo di presidente del Consiglio, la leader ha affermato che il modello adottato dall’Albania per la gestione dei migranti è considerato legittimo e che l’approccio italiano si è allineato con quello europeo. In questo periodo, l’Italia ha modificato le proprie politiche migratorie, passando da una posizione di subordinazione a una più incisiva, assumendo un ruolo di rilievo a livello internazionale. La narrazione ufficiale sottolinea il cambiamento nel modo di affrontare le questioni legate ai flussi migratori.

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