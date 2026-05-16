Il trionfo di Meloni in Europa | Riconosciuto come legittimo il modello Albania sinistra in tilt

Oggi, i 46 Stati membri del Consiglio d’Europa hanno concordato su una modifica delle procedure per l’espulsione degli stranieri condannati, rendendo più agevoli le espulsioni e riducendo le interferenze della Corte europea dei diritti dell’uomo. La decisione è stata presa senza opposizioni e rappresenta un cambiamento rispetto alle pratiche precedenti, con le nuove norme che entreranno in vigore a breve. La modifica riguarda specificamente le modalità con cui vengono gestite le espulsioni in casi di condanne penali.

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I 46 Stati membri del Consiglio d’Europa hanno raggiunto oggi un accordo per rendere le espulsioni degli stranieri condannati più facili, limitando le interferenze della Corte europea dei diritti dell’uomo ( CEDU ).Sotto la forte pressione di Paesi come Regno Unito e Italia, i ministri degli Esteri hanno adottato a Chisinau una dichiarazione che invita la Corte di Strasburgo a modificare la propria giurisprudenza, rendendo meno vincolanti i diritti umani degli stranieri condannati. Fino ad oggi la CEDU aveva spesso bloccato espulsioni ritenendo che violassero il diritto alla vita familiare o esponessero le persone a trattamenti degradanti o tortura nel Paese di origine. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Il trionfo di Meloni in Europa: "Riconosciuto come legittimo il modello Albania", sinistra in tilt ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giorgia Meloni al Consiglio europeo. Crosetto: Rischio terrorismo Sullo stesso argomento Migranti, Meloni: "Modello Albania legittimo, l’approccio italiano è diventato europeo"La premier ha rimarcato il ruolo italiano nel cambio di paradigma europeo sulla gestione dei migranti e delle espulsioni L’Italia in quattro anni, da... Migranti, mazzata alla sinistra in Europa: sui rimpatri vince il modello Albania. La rabbia di Ilaria SalisMigranti e rimpatri veloci, vai col modello italiano, vai con la maggioranza Meloni. Giorgia #Meloni celebra sui social l’impresa di Jannik #Sinner dopo il trionfo al #MadridOpen. Cinque #Masters1000 consecutivi, un risultato mai raggiunto da nessuno, scrive la premier, definendo il successo una nuova pagina indimenticabile per lo sport x.com È partita la raccolta firme per 1% Equo: tassa progressiva sui patrimoni sopra i 2 milioni. Che ne pensate? reddit Meloni risponde. Il cambio di strategia comunicativa della premier dopo la batosta del referendumLa presidente del Consiglio al Senato dopo le due recenti conferenze stampa a valle dei cdm di fine aprile. L’accelerazione mediatica ... repubblica.it Il ddl Sicurezza voluto da Meloni è il trionfo del populismo penalePena, carcere, manette. Il ddl Sicurezza, tanto caro alla destra securitaria e in esame alla Camera in questi giorni, segna il trionfo del populismo penale. Leggendo con attenzione il testo del ... ilfoglio.it