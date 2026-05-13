Lewandowski Juve svolta improvvisa | niente rinnovo con il Barcellona Si avvicina ai bianconeri? Gli aggiornamenti

Nelle ultime ore si è diffusa la notizia che l'attaccante non ha raggiunto un accordo con il Barcellona per il rinnovo del contratto. La trattativa tra il giocatore e il club spagnolo si è conclusa senza esito positivo. Ora si parla di un possibile trasferimento alla Juventus, con i dirigenti bianconeri che monitorano da vicino la situazione. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte dei club o dell'agente dell'atleta.

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