Lewandowski Juve svolta improvvisa | niente rinnovo con il Barcellona Si avvicina ai bianconeri? Gli aggiornamenti
Nelle ultime ore si è diffusa la notizia che l'attaccante non ha raggiunto un accordo con il Barcellona per il rinnovo del contratto. La trattativa tra il giocatore e il club spagnolo si è conclusa senza esito positivo. Ora si parla di un possibile trasferimento alla Juventus, con i dirigenti bianconeri che monitorano da vicino la situazione. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte dei club o dell'agente dell'atleta.
di Francesco Spagnolo Lewandowski Juve, la trattativa con il Barcellona per il rinnovo si è interrotta. Il calciatore si avvicina ai bianconeri? Gli aggiornamenti. Il panorama del calciomercato internazionale è improvvisamente diventato rovente, scuotendo le fondamenta del calcio europeo con un’indiscrezione che ha del clamoroso. Al centro della tempesta c’è uno dei bomber più iconici dell’ultimo decennio, il cui legame con la Catalogna pare essersi logorato irrimediabilmente. Le voci su un possibile approdo di Lewandowski alla Juve iniziano a circolare tra i corridoi degli addetti ai lavori, nonostante le barriere economiche sembrino, al momento, insormontabili.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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