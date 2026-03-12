contatti con lewandowski la juve ci prova e spalletti si avvicina al rinnovo

La Juventus ha avviato contatti per cercare di ingaggiare Robert Lewandowski, con l’obiettivo di rafforzare il reparto offensivo. Spalletti si avvicina alla firma di un nuovo contratto, mentre la società cerca di rinnovare il proprio progetto tecnico. La squadra torinese punta a creare una coppia di attaccanti di alto livello internazionale, dopo aver tentato di acquisire anche Bernardo Silva.

Torino, 12 marzo 2026 – Un altro sogno di una notte di mezza estate dopo Bernardo Silva. La Juve vuole rivoluzionare l’attacco e comporre una coppia di centravanti di assoluto livello europeo. A rischio ci sono Jonathan David e Louis Openda, mentre si punta a rinnovare Dusan Vlahovic e ad acquistare una prima punta di spessore per completare il reparto. Non è mai del tutto tramontata l’idea di riportare a Torino Randal Kolo Muani, ma nelle ultime ore c’è stato un assaggio, un contatto, con l’entourage di Robert Lewandowski. Difficile, ovviamente, ma un tentativo la Juve lo farà. In panchina, invece, la dirigenza ha deciso: avanti con Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

