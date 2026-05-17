Il torinese Vavassori fa la storia | vince il doppio agli Internazionali d' Italia con Bolelli

Il tennista torinese Andrea Vavassori ha conquistato il titolo di doppio agli Internazionali d’Italia, disputati domenica 17 maggio. In finale, Vavassori ha ottenuto la vittoria insieme al compagno bolognese Simone Bolelli. La coppia ha battuto gli avversari nella partita conclusiva del torneo, portando a casa il trofeo. Questa vittoria rappresenta un risultato importante per il giocatore di Pinerolo, che si è imposto nel torneo di casa in una finale molto combattuta.

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Il torinese Andrea Vavassori, di Pinerolo, oggi domenica 17 maggio ha vinto gli Internazionali d'Italia di doppio con il bolognese Simone Bolelli.La coppia azzurra ha battuto in finale il duo composto dallo spagnolo Marcel Granollers e dall'argentino Horacio Zeballos con il punteggio di di 7-6. 🔗 Leggi su Torinotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bolelli e Vavassori vincono il doppio agli Internazionali di RomaIl bolognese e il piemontese sono la prima coppia azzurra a trionfare al Foro Italico. Bolelli-Vavassori approdano in finale nel doppio agli InternazionaliROMA - Simone Bolelli e Andrea Vavassori approdano in finale nel torneo di doppio agli Internazionali d'Italia 2026. Il torinese Vavassori fa la storia: vince il doppio agli Internazionali d'Italia con BolelliImpresa memorabile per la coppia azzurra che supera Granollers e Zeballos al tie-break: è la prima volta nella storia del torneo per un duo tutto italiano ... torinotoday.it Per la prima volta, Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquistano la finale agli Internazionali d'Italia. La coppia azzurra si è assicurata l’accesso all’atto conclusivo superando Harrison/Skupski con il punteggio di 7-6, 3-6, 10-6 dopo oltre due ore di battaglia x.com Vavassori-Bolelli, impresa a Roma: sono in finale agli InternazionaliIl piemontese e l'emiliano riportano una coppia azzurra all'ultima sfida del tabellone 63 anni dopo Pietrangeli-Sirola ... rainews.it