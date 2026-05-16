Bolelli-Vavassori approdano in finale nel doppio agli Internazionali

Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati per la finale nel torneo di doppio agli Internazionali d'Italia 2026. La coppia ha battuto avversari in due set e si prepara ora a disputare l’ultimo match della competizione. La finale si svolgerà nelle prossime ore, con i due giocatori pronti a confrontarsi per il titolo. La loro corsa si conclude con questa qualificazione, che rappresenta un risultato importante nel loro percorso nel torneo.

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ROMA - Simone Bolelli e Andrea Vavassori approdano in finale nel torneo di doppio agli Internazionali d'Italia 2026. L'emiliano ed il piemontese, teste di serie numero 7, domano in semifinale al terzo set la formazione composta dallo statunitense Christian Harrison e dal britannico Neal Skupski, prendendosi un posto nell'atto conclusivo di domani. 7-6(9) 3-6 10-6, in due ore e tre minuti di gioco, il punteggio in favore degli azzurri, che si giocheranno il titolo con la seconda coppia favorita del seeding, lo spagnolo Marcel Granollers e l'argentino Horacio Zeballos, già campioni a Roma nel 2024. Una coppia italiana al maschile non disputava una finale agli Internazionali da Pietrangeli-Sirola nel 1963. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Bolelli-Vavassori approdano in finale nel doppio agli Internazionali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Internazionali Roma, Bolelli e Vavassori in finale nel doppioLa coppia azzurra composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori conquista la finale di doppio maschile battendo nel super tiebreak il duo composto da... Internazionali d’Italia 2026, Bolelli e Vavassori in finale nel doppioLa coppia azzurra supera Harrison-Skupski al super tie-break e conquista la prima finale in carriera al Foro Italico. LIVE Bolelli/Vavassori-Harrison/Skupski 7-6, 2-5, ATP Roma 2026 in DIRETTA: si riprende dopo lo scroscio!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MEDVEDEV 40-15 Doppio fallo, questo sarà ininfluente? 40-0 Gran chiusura con la volèe ... oasport.it Vavassori e Bolelli battono i favoriti: sono in semifinale a RomaVittoria in due set contro contro la coppia Heliovaara-Patten (7-5; 7-6). Domani, sabato 16 maggio, la sfida per un posto nella finalissima ... rainews.it