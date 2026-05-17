Un sabato di primavera nel centro di Modena si è trasformato in una scena di violenza improvvisa. Intorno alle 16, un uomo si è lanciato con l'auto sui pedoni, colpendo diverse persone, e successivamente ha estratto un coltello, provocando altri feriti. Sul luogo sono intervenute immediatamente le forze dell'ordine e i soccorsi. Le condizioni dei feriti sono state valutate come gravi. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare l’autore dell’atto.

Un placido sabato di primavera nel centro di Modena che in pochi istanti si è trasformato un incubo. Intorno alle ore 16.30 un uomo alla guida di una Citroen grigia si è lanciato a tutta velocità sul marciapiede della centralissima via Emilia, falciando chiunque si trovasse sulla sua traiettoria: una decina di persone sono state investite violentemente dalla vettura, otto i feriti, di cui quattro in maniera grave. Tra loro, una donna, rimasta schiacciata tra il cofano e la vetrina del negozio contro la quale si è fermata la folle corsa dell'auto proveniente da largo Garibaldi, ha perso entrambe le gambe, mentre un uomo di 55 anni verserebbe in condizioni critiche all'ospedale Maggiore di Bologna. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il terrore è già qui. Choc a Modena, si lancia con l'auto sui pedoni poi accoltella. Gravi i feriti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Modena: in auto falcia pedoni, poi accoltella passanti, fermato trentenne. Il sindaco: 7 feriti, 4 graviUn’auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi, in centro a Modena .

Modena, falcia pedoni con l'auto in centro: 8 feriti, 4 gravi. Poi scappa e accoltella passante, fermato: è un 31enne di origine marocchinaNel pomeriggio di oggi in via Emilia centro a Modena un’auto lanciata ad alta velocità ha investito alcuni pedoni all’altezza di largo Porta Bologna,...

Il terrore è già qui. Choc a Modena, marocchino si lancia con l'auto sui pedoni poi accoltella. Gravi i feritiUn placido sabato di primavera nel centro di Modena che in pochi istanti si è trasformato un incubo. Intorno alle ore 16.30 un uomo alla guida ... iltempo.it