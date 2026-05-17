Il terrore è già qui Choc a Modena si lancia con l' auto sui pedoni poi accoltella Gravi i feriti

Da iltempo.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un sabato di primavera nel centro di Modena si è trasformato in una scena di violenza improvvisa. Intorno alle 16, un uomo si è lanciato con l'auto sui pedoni, colpendo diverse persone, e successivamente ha estratto un coltello, provocando altri feriti. Sul luogo sono intervenute immediatamente le forze dell'ordine e i soccorsi. Le condizioni dei feriti sono state valutate come gravi. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto e identificare l’autore dell’atto.

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Un placido sabato di primavera nel centro di Modena che in pochi istanti si è trasformato un incubo. Intorno alle ore 16.30 un uomo alla guida di una Citroen grigia si è lanciato a tutta velocità sul marciapiede della centralissima via Emilia, falciando chiunque si trovasse sulla sua traiettoria: una decina di persone sono state investite violentemente dalla vettura, otto i feriti, di cui quattro in maniera grave. Tra loro, una donna, rimasta schiacciata tra il cofano e la vetrina del negozio contro la quale si è fermata la folle corsa dell'auto proveniente da largo Garibaldi, ha perso entrambe le gambe, mentre un uomo di 55 anni verserebbe in condizioni critiche all'ospedale Maggiore di Bologna. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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