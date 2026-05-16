Modena falcia pedoni con l' auto in centro | 8 feriti 4 gravi Poi scappa e accoltella passante fermato | è un 31enne di origine marocchina

Da ilgiornale.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di oggi, in via Emilia centro a Modena, un’auto ha investito diversi pedoni all’altezza di largo Porta Bologna, proseguendo poi la corsa contro una vetrina di un negozio. Otto persone sono rimaste ferite, di cui quattro in modo grave. Dopo aver abbandonato il veicolo, l’uomo alla guida ha aggredito un passante con un coltello, venendo successivamente fermato dalle forze dell’ordine. L’autore dell’incidente ha 31 anni e ha origini marocchine.

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Nel pomeriggio di oggi in via Emilia centro a Modena un’auto lanciata ad alta velocità ha investito alcuni pedoni all’altezza di largo Porta Bologna, terminando poi la corsa contro la vetrina di un negozio. Circa dieci persone sono state colpite e diversi sono i feriti, almeno quattro gravi, mentre sono ancora in corso le operazioni di soccorso. Sul posto sono intervenuti anche gli elicotteri del 118 partiti da Bologna e Pavullo. Il conducente della vettura, un giovane italiano di seconda generazione (si tratterebbe di un 31enne di origine marocchina incensurato), è rimasto a sua volta ferito nell’impatto e si è allontanato a piedi dopo l’incidente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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