A Modena, un’auto ha investito una decina di pedoni in centro città a velocità sostenuta, causando feriti tra cui alcuni gravi. Dopo aver falciato le persone, l’autista ha aggredito con un coltello alcuni passanti. La polizia ha fermato un uomo di circa trent’anni, responsabile dell’accaduto. Il sindaco ha comunicato che sette persone sono rimaste ferite, di cui quattro in condizioni gravi. La scena si è svolta nel cuore della città, creando sconcerto tra i residenti.

Un’auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi, in centro a Modena. Ci sono feriti, alcuni in modo grave. E’ successo su via Emilia centro, con la vettura proveniente da Largo Garibaldi. Sul posto diverse forze dell’ordine e di soccorso. “Abbiamo visto l’auto arrivare, puntava il marciapiede. Ha fatto un’accelerazione improvvisa. Andava almeno a cento all’ora, abbiamo visto le persone volare”. E’ il racconto di alcuni testimoni a quanto successo. Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 16.30 di oggi: tante persone travolte lungo la strada nel centro di Modena, molto affollata di sabato pomeriggio. L’uomo alla guida è scappato ferendo con un coltello anche una persona che voleva fermarlo ma è stato poi bloccato all’incrocio tra rua Pioppa e corso Adriano. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Modena: in auto falcia pedoni, poi accoltella passanti, fermato trentenne. Il sindaco: 7 feriti, 4 gravi

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Modena, falcia pedoni con l'auto:diversi feriti gravi

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