Durante il decollo da Spalato verso Francoforte, il volo 9A-CAN della Croatia Airlines ha subito una sbandata che ha causato l’uscita dalla pista. L’aereo, che stava accelerando durante la fase di decollo, ha perso il controllo, provocando grande paura tra i passeggeri a bordo. Non ci sono notizie di feriti o danni gravi, ma l’incidente ha suscitato attenzione tra le autorità aeroportuali e di sicurezza. La compagnia si sta occupando delle verifiche sul caso.

Tanta paura per i passeggeri che si trovavano sul volo 9A-CAN della Croatia Airlines. Il velivolo, in partenza da Spalato e diretto a Francoforte, è infatti uscito fuori pista mentre si trovava in fase di decollo ed era lanciato a tutta velocità. Un episodio che avrebbe facilmente potuto portare a una terribile tragedia. Stando a quanto riferito dalla stampa estera, il fatto si è verificato nel corso della giornata di ieri, sabato 16 maggio. L'Airbus A220-300 stava per decollare e si trovava in fase di rullaggio, lanciato a tutta velocità, quando ha improvvisamente sbandato verso sinistra, uscendo fuori dalla pista. L'allarme è stato dato intorno alle 13. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il tentativo di decollo ad alta velocità poi la sbandata: così il volo è finito fuori pista

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