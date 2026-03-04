Il ‘Gino Lisa’ diventa circuito di prova | la Ferrari sfreccia sulla pista dell' aeroporto per i test ad alta velocità

L’aeroporto di Foggia, conosciuto come ‘Gino Lisa’, è stato teatro di una prova speciale: la Ferrari 488 Challenge Evo è sfrecciata sulla pista per alcuni test ad alta velocità. La sessione è stata condotta dal pilota locale Lucio Peruggini, portando la vettura al limite sulle rampe della pista temporanea all’interno dello spazio aeroportuale. La prova ha coinvolto il circuito di prova temporaneo allestito sul vecchio scalo.

Il campione foggiano Lucio Peruggini ha effettuato dei test con la sua Ferrari 488 Challenge Evo sulla pista dell'aeroporto foggiano: "Un piccolo sogno che si è avverato" Una prova che si può fare dai box di circuiti come l’autodromo di Monza ma che, occorrendo svolgere ad alta velocità, ha bisogno di piste particolari. Normalmente si utilizza l’autodromo di Vairano, vicino Pavia, uno dei centri specializzati nell’automotive più importanti d’Europa. Dal confronto con l’assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, è nata l’idea di effettuarla in Puglia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

